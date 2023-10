Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl aus PKW

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (18.10.) kam es an der Stresemannallee in Neuss, zwischen 13:30 - 14:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten ein Handy sowie einen Rucksack.

Am Freitag (19.10) wurde in Neuss an Oberstraße das Fahrzeuginnere eines geparkten Pkws durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten, zwischen circa 03:35 Uhr und 03:45 Uhr, eine Geldbörse aus dem Auto.

An der Montanusstraße in Grevenbroich wurde am Mittwoch (18.10.), zwischen circa 09:55 Uhr und 10:05 Uhr, ein Fenster eines geparkten Pkws eingeschlagen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten eine Handtasche mitsamt Handy und Portemonnaie.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

