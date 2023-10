Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in eine Schule in Dormagen

Dormagen (ots)

In einer Schule in Dormagen an der Langemarkstraße kam es von Mittwoch (18.10.), circa 22:00 Uhr, auf Donnerstag (19.10.), circa 06:25 Uhr, zu einem Einbruch. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Schule. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten einen Schlüsselkasten auf und entwendeten einen Schlüssel, mit welchem sie weitere Räume öffnen konnten. Nach ersten Ermittlungen entwendeten sie Elektrowerkzeuge, einen Umschlag mit Bargeld sowie ein Tablet mit Zubehör. Die Unbekannten verließen die Schule durch ein weiteres Fenster, welches die eingesetzten Beamten geöffnet vorfinden konnten.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell