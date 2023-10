Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomatensprengung in Neuss-Furth

Neuss (ots)

Am Montag (23.10.) gegen 05:00 Uhr kam es zu einer Sprengung eines Geldautomaten am Berliner Platz in Neuss. Durch die offensichtliche Detonation und den lauten Knall wurden Anwohner geweckt und meldeten sich bei der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen sprengten zwei bis drei Unbekannte den Geldautomaten und entfernten sich mit einem dunklen Golf GTI und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kaarst, dann weiter in Richtung Kaarster See und Schiefbahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtenden Fahrzeug verlief negativ.

An der Einsatzörtlichkeit konnten die Beamten zwei Pakete auffinden, die offenbar dazu geeignet waren, eine Sprengung herbeizuführen. Vorsorglich wurden die Anwohner der angrenzenden Gebäude ebenfalls evakuiert. Die Pakete wurden durch Experten des LKA in Augenschein genommen und auf einer Freifläche kontrolliert gesprengt. Hierdurch entstand kein Schaden.

Jedoch wurden durch die Detonation am Geldautomaten das Gebäude und ein angrenzendes Gebäude stark beschädigt. Die Gebäude sind weiterhin bewohnbar.

Die Ermittlungen, auch hinsichtlich der Beute und Schadenshöhe, hat die Kriminalpolizei unter Führung des PP Düsseldorf übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell