Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0662

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17.1, in Lünen zwei Autos in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3 Uhr morgens meldeten Anrufer den Brand in der Straße An der Kohlenbahn. In Höhe Hausnummer 6 brannten zwei nebeneinanderstehende Autos im vorderen Bereich. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beide Autos wurden komplett zerstört. Die Beamten stellten die Fahrzeuge für die Ermittlungen sicher.

Aktuell geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf ungefähr 60.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

