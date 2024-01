Polizei Dortmund

POL-DO: 86-Jährige beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0061

Zwei unbekannte Täter haben gestern Abend, 16.1.2024, eine Seniorin beraubt. Die 86-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr ging die Dortmunderin auf dem Fußweg von der Straße Buschei kommend in Richtung Kafkastraße. Auf der Kafkastraße in Höhe Hausnummer 10 wurde ihr dann von hinten die Einkaufstüte entrissen. Die 86-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Insgesamt zwei Täter flüchteten unerkannt in Richtung Gleiwitzstraße.

Eine Personenbeschreibung ist nicht möglich.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

