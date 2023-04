POL-UN: Holzwickede - Polizei sucht bestimmten Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag (17.04.), 16 Uhr, und Dienstag (18.04.), 7 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Villigster Straße in Schwerte eingebrochen, haben das Büro durchwühlt und unter anderem einen Tresor entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet ...

