POL-WAF: Beelen. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel ist am Montag (24.04.2023, 11.42 Uhr) eine 71-jährige Autofahrerin in Drensteinfurt-Rinkerode verletzt worden. Die Aschebergerin stand mit ihrem Pkw an einer rot anzeigenden Ampel an der Kreuzung B 58/ B 54. Aus noch unklarer Ursache fuhr der 47-jährige Fahrer eines Lkw auf das Auto der 71-Jährigen auf, sie wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ...

