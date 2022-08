Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Nagold (ots)

Unter alkoholischer Beeinflussung von hinten aufgefahren und Sachschaden verursacht hat am Samstagabend ein BMW-Fahrer auf der Landesstraße 362.

Gegen 18:25 Uhr befuhr eine 33-jährige Audi-Fahrer die Landesstraße aus Richtung Nagold kommend in Richtung Oberjettingen. An einer Ampel die Rot zeigte, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 59-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf den Audi auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold Alkoholgeruch beim 59-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von etwa 2,5 Promille. Dem BMW-Fahrer wurde daraufhin zur Beweissicherung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei in Verwahrung genommen.

