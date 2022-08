Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Seewald (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 362 zwischen Altensteig und Erzgrube.

Ein 27-jähriger Kradfahrer befuhr gegen 13 Uhr die Landesstraße von Altensteig kommend in Richtung Erzgrube. Nach Stand der Ermittlungen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve alleinbeteiligt aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem folgenden Sturz erlitt der 27-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

An dem verunfallten Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

