POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Kollision zwischen Motorrad und Pkw - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Nagold (ots)

Aufgrund eines unklaren Unfallhergangs am Sonntagmittag auf der Landesstraße 362, im Bereich der "Jettinger Steige". bittet das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 um Zeugenhinweise.

Ein 25-jähriger Golf-Lenker befuhr gegen 13:25 Uhr die Landesstraße von Nagold in Richtung Herrenberg, wobei er sich offenbar auf der rechten Fahrspur befand. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dann während eines Überholvorgangs eines 50-jährigen Motorradfahrers kurz nach der Einmündung zur L 361 zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem Pkw, wobei ein Pkw-Reifen an Luft verlor und der Wagen letztlich stehen blieb. Am Kraftrad, einer Kawasaki, entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Schaden am Golf beläuft sich auf rund 150 Euro. Verkehrsteilnehmer, welche nähere Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

