Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall bei Löschzugeinsatz - 4-Jährige verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch, 21.02.2024, fuhr ein 33-Jähriger gegen 15:30 Uhr in seinem Skoda die Wehringhauser Straße in Richtung Bahnhofshinterfahrung entlang. Mit im Fahrzeug saßen seine Kinder und seine Frau. Im Kreuzungsbereich zur Kuhlestraße fuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten ein Löschzug der Feuerwehr ein. Der Hagener bremste sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte eine hinter ihm befindliche Citroen-Fahrerin offenbar zu spät. Die 25-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, konnte ihren PKW jedoch nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zum Auffahrunfall. Sie selbst und eine Vierjährige im Skoda wurden leicht verletzt. Niemand musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. (hir)

