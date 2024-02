Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit Personenschaden

Worms - L 523 (ots)

Am Donnerstag, dem 15.02.2024, gegen 18:25 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw die L 523 von Worms in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. In dem dortigen Baustellenbereich kollidierte er beim verbotswidrigen Überholen seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bevor anschließend ein weiterer in gleicher Richtung fahrender Pkw touchiert wurde. Danach streifte das unfallverursachende Fahrzeug drei weitere entgegenkommende Pkw, bevor es schließlich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem siebten Fahrzeug gekommen ist. Bei dem Unfallgeschehen wurden insgesamt fünf Personen leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, das Abschleppen aller beteiligten Fahrzeuge und die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn musste die Unfallstelle bis ca. 21 Uhr gesperrt sowie der Verkehr umgeleitet werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des verursachenden Pkw unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

