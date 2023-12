LPI-EF: Autoreifen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Bereich Kölleda wurden innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Zigarettenautomaten gesprengt. In Beichlingen schlugen Unbekannte am Mittwoch in der Straße des Friedens zu. Gegen 06:00 Uhr sprengten sie dort einen Automaten und verursachten Sachschaden von über 5.000 Euro. Zudem erbeuteten sie eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Keine 24 Stunden später wurden Anwohner am ...

