POL-LB: Böblingen: Radfahrer nach Unfall mit Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Drei junge Männer, die für eine Diebstahlsserie bei einem paketzustellenden Unternehmen verantwortlich sein dürften, konnten am Donnerstag (19.10.2023) dingfest gemacht werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie in ihrer Eigenschaft als Paketzusteller, wiederholt Pakete geöffnet und hochwertige Inhalte entwendet haben sollen. Die Waren bewahrten sie in einer gemeinsam bewohnten Wohnung in Gerlingen ...

