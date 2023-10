Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: nach Unfall sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag (22.10.2023) kurz nach 21.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße und der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein Opel Corsa, der gemäß den derzeitigen Ermittlungen mit drei Personen besetzt gewesen sein dürfte, kam auf seiner Fahrt von der Martin-Luther-Straße in Richtung Kurfürstenstraße aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel und einem Geländer. Die zwei 26 und 21 Jahre alten Insassen und eine 19-jährige Insassin ergriffen zunächst die Flucht und ließen den verunfallten Wagen auf der Kreuzung zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten alle drei Personen ermittelt werden. Die 19 Jahre alte Frau und der 26-jährige Mann hatten leichte Verletzungen erlitten. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Besetzung des Fahrzeugs dauern derzeit noch an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

