Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ludwigsburg: 33-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Sonntag (22.10.2023) eine 33-jährige Motorradfahrerin nach einem Unfall gegen 13:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Ludwigsburg vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Zweiradlenkerin fuhr an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf. Sie beschleunigte ihr Motorrad derart stark und lenkte vom Beschleunigungsstreifen nach ganz links auf die linke Fahrspur, sodass sie hierbei mutmaßlich die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Nachdem das Kraftrad mit der Schutzleitplanke kollidierte, kam es noch zum Zusammenstoß mit einem Wohnmobil eines 70-Jährigen. Durch den Sturz zog sich die 33-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell