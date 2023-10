Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrerin kollidiert mit Pkw und flüchtet anschließend

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Pedelec-Lenkerin fuhr am Sonntag (22.10.2023) gegen 16:05 Uhr die Straße "Kaffeeberg" in Ludwigsburg in Richtung B27 entlang. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach die Windschutzscheibe des Pkws. Die Fahrrad-Fahrerin soll sich anschließend kurz auf eine nahegelegene Treppenstufe gesetzt haben und dann zügigen Schrittes trotz ihrer mutmaßlichen Verletzungen in Richtung Marstall-Center davongegangen sein. Ihr Pedelec des Herstellers Cube ließ sie an der Unfallstelle zurück. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt und schlank sein sowie schulterlange rötliche Haare haben. Sie soll einen blauen Fahrradhelm getragen haben. Die Höhe des an dem Audi entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

