POL-LB: Erligheim: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1107

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde am Sonntag (22.10.2023) eine 33-jährige Motorradfahrerin nach einem Unfall gegen 13:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Ludwigsburg vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Zweiradlenkerin fuhr an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf. Sie beschleunigte ihr ...

mehr