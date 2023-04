POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Großrosseln

Großrosseln (ots) - Am Ostersamstag, gegen 15:40 Uhr, kommt es in der Ludweilerstraße in Großrosseln zu einem Auffahrunfall, wobei ein Motorradfahrer einem Pkw in Höhe der ED-Tankstelle auffährt. Es kommt hierbei zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Obwohl die Fahrerin des Pkw noch kurz Kontakt mit dem Fahrer des Motorrads hatte, flüchtete dieser plötzlich von der Unfallörtlichkeit in Richtung ...

