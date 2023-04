POL-VK: Sachbeschädigung an Kfz in Völklinger Innenstadt

Heusweiler (ots) - Am 06.04.2023, um 00:53 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Völklingen in Kenntnis gesetzt, dass sich soeben in Heusweiler in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall ereignet habe. Der Unfallverursacher (44 Jahre alt) befuhr mit dem Pkw, Peugeot 206, die Saarbrücker Straße von Heusweiler kommend, in Richtung Riegelsberg. Der Fahrer, der unter alkoholischer Beeinflussung sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer ...

