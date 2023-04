Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Kabeltrommel vom Gelände des Kraftwerk Fenne nach Entwendung von zwei Lkw

Völklingen, OT Fenne (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05:43 Uhr, wird im Bereich der Saarbrücker Straße, 66333 Völklingen-Fenne, Höhe des Kraftwerks Fenne, ein brennender Lkw gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Fahrerhaus bereits in Vollbrand. Personen befanden sich jedoch nicht mehr am Fahrzeug. Eine Gefährdung der umliegenden Wohnhäuser bestand nicht. Das Fahrzeug wurde zuvor durch den Eigentümer als gestohlen gemeldet.

In unmittelbarer Nähe zur Brandörtlichkeit war außerdem ein Zaunelement des Grundstücks des Kraftwerks Fenne eingedrückt. Die Fahrspuren des brennenden Lkw führten auf das Gelände. Durch Einsatzkräfte der Polizei konnte auf dem Gelände der Firma ein weiterer, ebenfalls am Vorabend entwendeter Lkw mit Kranaufsatz, festgestellt werden, welcher augenscheinlich von den Tätern zurückgelassen wurde.

Nach ersten Ermittlungen wurden vom Gelände des Kraftwerk Fenne eine Kabeltrommel mit ca. 2m Durchmesser entwendet. Hierfür nutzten die Täter vermutlich die zuvor entwendeten Lkw, um die mehrere Tonnen schwere Kabeltrommel auf ein weiteres, bislang unbekanntes, Fahrzeug zu heben. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und kontaktierte die jeweiligen Halter der entwendeten Fahrzeuge. Es ergibt sich hierbei, dass eine der Kfz-Diebstähle von einem Baugelände in der Saarbrücker Straße in unmittelbarer Nähe zum Tatort am Vorabend um 21:32 Uhr passierte.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter der 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell