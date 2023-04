Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Heusweiler (ots)

Am 06.04.2023, um 00:53 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Völklingen in Kenntnis gesetzt, dass sich soeben in Heusweiler in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall ereignet habe. Der Unfallverursacher (44 Jahre alt) befuhr mit dem Pkw, Peugeot 206, die Saarbrücker Straße von Heusweiler kommend, in Richtung Riegelsberg. Der Fahrer, der unter alkoholischer Beeinflussung sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes A-Klasse. Dieser wurde auf einen Anhänger und dieser in der Folge auf das Heck eines weiteren Pkw VW Passat geschoben. Danach flüchteten 2 Fahrzeuginsassen in Richtung Riegelsberg. Im Verlauf der Fahndung konnten der verantwortliche Fahrzeugführer sowie ein Insasse, männlich, 32 Jahre festgestellt werden. Ein weiterer Insasse, männlich, 37 Jahre konnte an der Unfallstelle angetroffen werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Saarbrücker Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell