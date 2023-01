Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Bekannter stiehlt Geldbörse

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Freitagnachmittag (20. Januar, gegen 15:30 Uhr) wurde ein 83-jähriger Senior von einem angeblichen Bekannten in der Teichstraße bestohlen.

Der Unbekannte sprach den 83-Jährigen in der Innenstadt an und fragte ihn, ob er sich denn nicht an ihn erinnere. Um in Kontakt zu bleiben, fragte er den Senioren nach seiner Telefonnummer. Anschließend liefen die beiden Männer zum Wagen des 83-Jährigen und setzten sich auch hinein, um die Nummer auf einem Zettel zu notieren. Als der Senior nach einem Zettel suchte, soll der Unbekannte nach dessen Portemonnaie gegriffen haben und damit in unbekannte Richtung weggelaufen sein.

Der Unbekannte war ca. 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zu einer hellen Jogginghose trug der angebliche Bekannte eine blaue Windjacke. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 an die Polizei Essen zu wenden.

In dem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie auf der Straße (oder an der Haustüre) ansprechen.

- Lassen Sie Ihr Gegenüber möglichst nicht zu nahe an sich heran. Achten Sie auf Abstand. Nehmen Sie keine Unbekannten mit in Ihr Fahrzeug oder in Ihre Wohnung/Ihr Haus.

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände möglichst geschützt am Körper, so dass sie für andere Menschen nicht sofort ersichtlich sind und damit auch nicht so leicht entwendet werden können./SyC

