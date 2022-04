Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Im Streit mit Messer verletzt /

Ulm (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend in Blaustein.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, sei es gegen 18.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Tankstelle am Kreisverkehr in der Ulmer Straße gekommen. Drei Männer, 22, 23 und 34 Jahre alt, seinen auf ein Fahrzeug zugegangen, das an einer Zapfsäule stand. Deren Insassen, drei 19 bis 21 Jahre alte Männer und eine Frau, seien ausgestiegen. Zwischen den Männern sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem Reizgas und ein Messer im Spiel gewesen sein sollen. Die Auseinandersetzung habe sich anschließend auf einen benachbarten Parkplatz verlagert. Hier seien die drei erstgenannten Männer verletzt worden, zwei davon offenbar mit einem Messer. Einer der beiden schwebte anschließend sogar in Lebensgefahr und musste in einer Klinik operiert werden.

Zeugen hatten schon zu Beginn der Auseinandersetzung die Polizei verständigt. So konnten die sechs Beteiligten noch in Blaustein festgenommen werden. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei suchen die Behörden nun Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Auseinandersetzung auf dem Tankstellengelände ein weiterer Streit vorausgegangen sein. Der habe sich, so die Ermittler, auf einem Parkplatz in der Ehrensteiner Straße vor den Einkaufsmärkten zugetragen.

Die Kriminalpolizei fragt jetzt:

- Wer hat kurz nach 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Ehrensteiner Straße einen Streit beobachtet? - Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Gelände der Tankstelle an der Kurt-Mühlen-Straße, Ecke Ulmer Straße, sowie auf dem benachbarten Parkplatz beobachtet? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

