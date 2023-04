Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer in Großrosseln

Großrosseln (ots)

Am Ostersamstag, gegen 15:40 Uhr, kommt es in der Ludweilerstraße in Großrosseln zu einem Auffahrunfall, wobei ein Motorradfahrer einem Pkw in Höhe der ED-Tankstelle auffährt. Es kommt hierbei zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Obwohl die Fahrerin des Pkw noch kurz Kontakt mit dem Fahrer des Motorrads hatte, flüchtete dieser plötzlich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Völklingen-Geislautern, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Motorrad handelte es sich vermutlich um eine Kawasaki Ninja mit neongrüner Verkleidung. Der Fahrer wird beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur und vermutlich mitteleuropäischer Herkunft. Kennt jemand den Fahrer des Motorrads oder hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020.

