Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Diebstahlsserie - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Drei junge Männer, die für eine Diebstahlsserie bei einem paketzustellenden Unternehmen verantwortlich sein dürften, konnten am Donnerstag (19.10.2023) dingfest gemacht werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie in ihrer Eigenschaft als Paketzusteller, wiederholt Pakete geöffnet und hochwertige Inhalte entwendet haben sollen. Die Waren bewahrten sie in einer gemeinsam bewohnten Wohnung in Gerlingen auf. Ein Vorgesetzter hatte am Donnerstagabend (19.10.2023) den 20-jährigen Tatverdächtigen auf aufgefallene Unregelmäßigkeiten angesprochen. Der 20-Jährige soll dem Vorgesetzten gegenüber eingeräumt haben, an Diebstählen beteiligt zu sein, und gab seine vermeintlichen Mittäter, einen 18- und einen 19-jährigen Kollegen preis. Die alarmierte Polizei führte noch am Donnerstagabend eine Wohnungsdurchsuchung durch und fand diverse Gegenstände, wie Schmuck, Laptops, Smartwatches etc. auf, bei denen es sich um entwendete Warensendungen handeln könnte. Der Wert dieser Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Bei allen drei Tatverdächtigen wurden Sicherheitsleistungen von mehreren Hundert Euro erhoben. Nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen wurden die drei jungen Männer auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

