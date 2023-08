Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher steckt fest

Bad Langensalza (ots)

"Diana...Hilfe, ich stecke fest" schallte es vergangene Nacht durch ein Mehrfamilienhaus in Clara-Zetkin-Straße. Eine Anwohnerin informierte die Polizei, welche wenig später am Einsatzort eintraf. Was die Beamten dort sahen, war ihnen so noch nie widerfahren. Ein 25-Jähriger drang widerrechtlich durch ein geöffnetes Fenster in einen Keller ein, um anschließend Diebstähle zu begehen. Um aus diesem Keller in andere Räume zu gelangen, drückte er den verschlossenen Verschlag von Innen auf. Beim Durchzwängen rutschte der Mann ab und verklemmte sich kopfüber in der Tür. In dieser Position fanden die Beamten den hilfesuchenden Dieb vor. Er musste mit polizeilicher Unterstützung aus der misslichen Lage befreit werden. Ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell