LPI-NDH: Manipuliertes Fahrrad beschlagnahmt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Küllstedt (ots) - Die Nichteinhaltung der Vorfahrtsregeln verursachte Donnerstagnachmittag in der Triftstraße einen Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Transporter-Fahrer befuhr den Kreuzungsbereich Höhe der Bergstarße und beachtete die Vorfahrtsregelungen nicht. In der weiteren Folge kollidierte er mit einem Volkswagen, welcher ebenfalls an der Kreuzung abbiegen wollte. Dieser wurde dabei leicht verletzt. An den ...

mehr