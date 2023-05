Geldern-Lüllingen (ots) - Am Freitag (26. Mai 2023) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus an der Genieler Straße in Geldern. Der Besitzer des Haus traf einen Mann auf seinem Grundstück, auf welchem sich noch weitere Gebäude befinden, an. Der Täter verwickelte den Eigentümer in ein Gespräch und entfernte sich dann in unbekannte ...

mehr