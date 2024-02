Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Einsatz von Schwerpunktdienst, Bereitschaftspolizei und Stadt am Hauptbahnhof

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 21.02.24, führte der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei aus Bochum Kontrollen am Hauptbahnhof durch. Hierbei wurden die Polizisten durch Mitarbeiter der Stadt Hagen unterstützt. Das Team der Sicherheitsbehörden kontrollierte über 75 Personen und fast 20 Fahrzeuge. Die Polizei erhob ein Verwarnungsgeld und legte mehrere Berichte und Anzeigen, unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten, vor. Durch die Kräfte des Ordnungsamtes wurden mehr als 50 Verwarnungsgelder erhoben und ein Fahrzeug abgeschleppt. Nach mehreren Jugend- und Gewerbekontrollen legten die Mitarbeiter der Stadt Hagen eine Anzeige wegen des Reparierens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum vor. Weitere Einsätze werden in Zukunft folgen. (hir)

