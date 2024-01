Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnuppertag bei der Polizei

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt lädt am 26.01.2024 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zum Schnuppertag in den Inspektionsdienst Süd ein. Du bist älter als 14 Jahre und hast Interesse am Polizeiberuf? Dann schau vorbei und erfahre mehr über unseren abwechslungsreichen Beruf. Neben einem Informationsvortrag zur Einstellung und Ausbildung bekommen alle Interessenten die Möglichkeit, die Polizei hautnah zu erleben. Es findet eine Dienststellenbesichtigung statt. Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und in einem Streifenwagen probesitzen. Eine vorherige Anmeldung zu unserer Informationsveranstaltung ist erforderlich. Schicke deine Anmeldung (vollständiger Name und Adresse, dein Alter, deine Handynummer sowie deine Klassenstufe und Schule) per Mail an: nachwuchsgewinnung.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

Weitere Hinweise zum Schnuppertag gibt es auf unserer Homepage unter: https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/veranstaltungen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell