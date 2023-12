Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle und Straßenüberflutungen im Bereich der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Bereits am 23.12.2023 und auch am heutigen Heiligabend kam es im Zuständigkeitsbereich des PK Schiffdorf zu mehreren Verkehrsereignissen, insbesondere Gefahrenstellen und auch Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit der derzeitigen Wetterlage.

Am gestrigen Samstag (23.12.2023) kam es zwischen Uthlede und Meyenburg (Landkreis Osterholz) auf der Landesstraße 134 zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin versuchte hier eine überflutetes Teilstück der Straße über die Gegenfahrbahn zu umfahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste sich zurück auf ihren Fahrstreifen und verlor hier die Kontrolle über ihren Pkw, sodass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn ist mittlerweile voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, das Teilstück der L134 zwischen Uthlede und Meyenburg zu umfahren.

In der Nacht vom 23. auf den 24.12.2023 wurde gegen 03:30 Uhr eine vollständige Überflutung der Fahrbahn zwischen den Ortsteilen Bramel und Laven festgestellt. Der betroffene Bereich der Kreisstraße 61 ist in Fahrtrichtung Laven direkt hinter der Brücke über die Geeste derzeit noch bis mindestens morgen früh voll gesperrt. Bitte umfahren Sie den Bereich über die BAB27 oder Elmlohe und Drangstedt.

Gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei Schiffdorf am Heiligabend zunächst ein umgestürzter Baum auf der Landesstraße 135 im Ortsteil Hahnenknoop gemeldet. Bei Ankunft der Polizeikräfte musste leider festgestellt werden, dass eine Verkehrsteilnehmerin mittlerweile mit dem Baum kollidiert war. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden. Der Baum konnte von der Fahrbahn auf den Radweg gezogen und dort später von der Landesstraßenmeisterei Hagen entfernt werden.

Gegen 09:00 Uhr wurde eine halbseitig überflutete Fahrbahn im Bereich Kirchwistedter Hauptstraße (B71) in Höhe Am Reitacker in Beverstedt-Kirchwistedt gemeldet. Die Überflutung konnte durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei mittlerweile behoben werden.

Die Polizei weist darauf hin das gesamte Fahrverhalten, insbesondere die Geschwindigkeit, an die Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen. Durch eine vorauschauende und angepasste Fahrweise können Verkehrsunfälle noch immer am ehesten vermieden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell