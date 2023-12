POL-CUX: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Freitagabend (22.12.2023) kam es gegen 19:35 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in der Altenwalde Chaussee in Cuxhaven zu einem versuchten Tötungsdelikt. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen weiterem Verlauf ein 65-jähriger Mann auf einen 48-jährigen Mann (beide ukrainische Staatsbürger) mit einem ...

mehr