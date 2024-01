LPI-EF: Zu viel Promille

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots) - Bei dem Diebstahl mehrerer Autos verursachte am Wochenende ein Mann Sachschaden von über 40.000 Euro. Der 37-Jährige war in eine Autowerkstatt in Erfurt eingebrochen. Dort stahl er einen VW und durchbrach ein Tor. Später stellte er sich mit dem Wagen in der Brühlervorstadt vor eine Skoda-Fahrerin, die an einer Kreuzung wartete. Die Frau und ihr 12-jähriger Sohn mussten das Auto verlassen. Der Mann setzte mit ihrem Skoda die Fahrt fort. ...

