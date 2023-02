Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Sachbeschädigung an Auto/Zeugen gesucht

Michelstadt (ots)

Am Montag (06.02.), in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Frankfurter Straße in geparkten blauen Opel Insignia. Der entstandene Schaden an dem rechten Kotflügel sowie der Beifahrertür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell