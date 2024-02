Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei häuslicher Gewalt verletzt

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein Hagener in einen Streit mit seiner Lebensgefährtin geriet, eskalierte am Donnerstag (22.02.) der Konflikt des Paares aus Boele. Die Hagenerin gab nach Eintreffen der Polizei an, dass der 21-Jährige ihr in das Gesicht geschlagen habe. Als sie eine Familienangehörige verständigte und um Hilfe bat, wollte sie im weiteren Verlauf die Wohnung verlassen. Der Hagener habe daraufhin ihr Handy auf den Boden geschmissen und verhindert, dass sie weiter telefonieren und aus der Wohnung gehen konnte. Im Anschluss habe er eine Eisenstange genommen, sie damit am Hals gegen eine Tür gedrückt und ihr gesagt, dass er sie nicht gehen lassen wird.

Gegen 16.40 Uhr verständigte die Familienangehörige, die die Hagenerin zuvor um Hilfe gebeten hatte, die Polizei und suchte die Wohnung des Paares auf. Der 21-Jährige habe die Tür geöffnet, sie verbal und vulgär beleidigt, bedroht und versucht sie zu treten. Darüber hinaus habe er ihr mit der Faust gegen den Arm geschlagen und sie im weiteren Verlauf auf der Straße mit Steinen beworfen.

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann zunächst auch den Beamten gegenüber verbal aggressiv, nach einiger Zeit konnten sie ihn jedoch soweit beruhigen, dass ein Gespräch zur Aufnahme des Sachverhalts möglich war. Der 21-Jährige wollte sich jedoch nicht zu dem Konflikt äußern. Der Mann muss sich wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie Sachbeschädigung verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell