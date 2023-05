Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Bei Kollision schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Dingdener Straße / Birkenallee;

Unfallzeit: 30.04.2023, 12.15 Uhr;

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Sonntag in Bocholt-Mussum gekommen ist. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Wagen die Dingdener Straße stadtauswärts. Als der Nordhorner nach links auf die Birkenallee abbog, stieß er mit dem Wagen einer 40-Jährigen zusammen. Die Bocholterin hatte die Dingdener Straße in Gegenrichtung befahren. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu, ebenso eine 29 Jahre alte Beifahrerin aus Ahaus im Auto des Nordhorners. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (to)

