Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: So nicht: 28-Jähriger schlägt Kölnerin auf den Hintern - Strafanzeige durch Bundespolizei

Köln (ots)

Gestern (02.07.) stellte die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof gegen 13:30 Uhr einen 29-Jährigen, nachdem dieser einer Reisenden am Gleis auf den Hintern geschlagen hatte. Die Frau (28) wandte sich umgehend nach dem Vorfall an die Bundespolizei am Breslauer Platz. Eine Streife fahndete nach dem Mann am Gleis 10/11 und traf ihn dort an. Sich der Maßnahme widersetzend, kontrollierten sie den Tatverdächtigen dennoch und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Außerdem erteilten sie dem Kölner einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Eine Videoauswertung bestätigte den geschilderten Vorfall.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell