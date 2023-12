Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti an Förderschule gesprüht

Hemer (ots)

Unbekannte haben innerhalb der letzten Woche die Fassade und eine Wärmepumpe an der Förderschule in der Gustav-Reinhard-Straße mit Farbe besprüht. Ein Berechtigter stellte die Schmierereien am Mittwoch fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (schl)

