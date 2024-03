Polizei Aachen

POL-AC: Gefährliche Körperverletzung - Mann schlägt Frau mit Eisenstange

Aachen (ots)

In einem Haus an der Kapitelstraße im Stadtteil Burtscheid ist es am Freitagnachmittag (1.3.2024) zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann gegen 14 Uhr in das Büro seiner Chefin gekommen und hatte sie mit einer Eisenstange geschlagen. Dabei wurde die 58-jährige Aachenerin schwer verletzt. Nach der Tat rief der Mann die Polizei und stellte sich widerstandslos den Beamten. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Mann aus Würselen begab sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell