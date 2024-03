Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl von Baufahrzeugen

Aachen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag 05.03. Ca. 16:00 bis Mittwoch 06.03. Ca. 8:15 ist es in Aachen zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen gekommen. In Aachen Eilendorf wurde von einer Baustelle in der Forster Straße ein Radlader (Weycor AR320), Farbe Orange/Grün, der gegenüber der Hausnummer 68 abgestellt war, entwendet. Von einer Baustelle im Soerser Weg 90 in Aachen ist ein Traktor entwendet worden. Der Wert beider Fahrzeuge lieg im sechsstelligen Bereich. Bislang fehlt von den Fahrzeugen jede Spur. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210. (ab)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell