POL-HI: Spezialfahrzeug verursacht Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Bereits am vergangen Donnerstag, 29.02.2024, gegen 14:00 Uhr, wurde der Polizei Alfeld ein Verkehrsunfall in der Straße Zur Wulfskammer bekannt. Der Pkw der Geschädigten, ein Fiat 500, hatte über einen längeren Zeitpunkt vor der Wohnanschrift am Fahrbahnrand geparkt. Als der Pkw wieder in Betrieb genommen werden sollte, wurden Kratzer auf dem Fahrzeugdach und Beschädigungen an der A-Säule festgestellt. Insbesondere die Höhe der Beschädigungen ließen die Vermutung zu, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um etwas größeres als einen normalen Pkw gehandelt haben müsste.

Die Geschädigte erkundigte sich in der Nachbarschaft und fand eine Zeugin, die den Unfall tatsächlich beobachtet hatte. Demnach war zur Mittagszeit des 26.02.2024 ein Handwerksunternehmen mit einem größeren Fahrzeug, auf welchem sich ein Förderband befand, mit Reparaturarbeiten in der Straße beschäftigt. Das Fahrzeug habe den Schaden an dem geparkten Pkw verursacht. Die Zeugin konnte bislang noch nicht zur Sache befragt werden. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer des Unternehmens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

