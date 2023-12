Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug mit Arbeitsmaschinen entwendet

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 30-Jähriger erschien am Donnerstag auf dem Polizeirevier Sinsheim und gab an, dass sein weißer VW-Caddy, welcher in der Alten Sinsheimer Straße abgestellt wurde, in der Nacht vom 28.11.2023 auf den 29.11.2023 im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 8 Uhr, entwendet wurde. Zuvor war ihm auf bislang ungeklärte Weise sein Schlüsselbund abhandengekommen. Im entwendeten Fahrzeug befanden sich Arbeitsmaschinen sowie Kleinwerkzeug. Den Wert der Werkzeuge beziffert der Geschädigte auf einen Betrag in vierstelliger Höhe. Das entwendete Fahrzeug hatte ebenfalls einen Wert in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang, die unbekannte Täterschaft oder den Verbleib des Fahrzeugs haben, werden gebeten sich bei Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261-6900.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell