Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Testfahrt führt zum Führerscheinentzug

Mannheim (ots)

Ein 51-Jähriger befuhr am Donnertag gegen 19 Uhr den Dornheimer Ring mit seinem Motorrad und kam dabei eigenverschuldet zu Fall. Das Motorrad wollte er verkaufen und dieses zuvor noch einmal testen. Da er offensichtlich zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, wies er mehrere Ausfallerscheinungen auf, die vermutlich auch zum Sturz des 51-Jährigen führten. Hierbei schlitterte er mit der Maschine mehrere Meter über die Straße und verletzte sich, sodass er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1 Promille. Bei der Nachschau zeigte sich, dass das Motorrad keinerlei gültige Kennzeichen besitzt und bereits seit Oktober außer Betrieb gesetzt wurde, daher nicht mehr zum Führen im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war und keinerlei gültige Haftpflichtversicherung besteht. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde vorerst beschlagnahmt und ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr somit untersagt.

