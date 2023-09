POL-BO: Alleinunfall - Bochumerin (36) schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 9. September, in Bochum-Langendreer ist ein 32-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 19-jährige Frau aus Recklinghausen gegen 15.15 Uhr mit ihrem Pkw die Mansfelder Straße in Richtung Ümminger See. Bei dem Versuch, die Ümminger Straße zu passieren, um ihre Fahrt auf der ...

mehr