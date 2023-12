Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Stadtteil Schlierbach, Fußgängerin verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr ereignete sich in der Schlierbacher Landstraße ein Unfall, bei dem eine 32-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 86-jähriger Opel-Fahrer die Schlierbacher Landstraße entlang. Zeitgleich überquerte auf Höhe der Haltestellte "Jägerhaus" die Fußgängerin den Fußgängerüberweg der Schlierbacher Landstraße. Hierbei kam es zwischen dem Pkw und der Fußgängerin zu einem Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die 32-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Da beide Unfallbeteiligte gegenüber der Polizei angaben, bei Grünlicht gefahren bzw. gelaufen zu sein, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. das Unfallgeschehen beobachten konnten. Hinweise werden unter der Tel.: 06221 /1857-0 entgegengenommen.

