Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall - unbekannter Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 17:40 Uhr ereignete sich in der Handschuhsheimer Landstraße ein Unfall, bei dem 67-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Radfahrer den Radweg, welcher nunmehr vom Gehweg herunter auf die Straße führte, in südliche Richtung entlang. Zeitgleich befuhr ein bosnischer Sattelzug selbige Fahrbahn in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Johanneskirche kollidierte der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Radfahrer, woraufhin dieser sein Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Tel.: 0621/174-4111, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell