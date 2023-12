Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus an mehreren Gebäuden - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprühte eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Symbole und Schriftzüge an einen Zaun sowie eine Mauer. Am Vormittag entdeckten die betroffenen Hausbesitzer in der Eichenstraße und in der Berliner Straße die Farbschmierereien. Die zum Teil sehr großflächigen Motive wurden mit einer schwarzen Farbe aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell