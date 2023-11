POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand - Person schwer verletzt geborgen, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Ein 83-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Laudenbacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Dieser überfuhr an der Kreuzung Roßlauer Weg mit seinem VW das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Peugeot, der bei Grünlicht von der Magdeburger Straße in die Roßlauer Weg abbiegen ...

