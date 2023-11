Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rotlichverstoß führt zu schwerem Verkehrsunfall - PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Ein 83-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Laudenbacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Dieser überfuhr an der Kreuzung Roßlauer Weg mit seinem VW das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Peugeot, der bei Grünlicht von der Magdeburger Straße in die Roßlauer Weg abbiegen wollte. Bei dem VW entstand Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 83-Jährige kam leicht verletzt und der 38-Jährige schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei dem Unfall befanden sich Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Es kam vorübergehend zu verkehrslenkenden Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell